Tragedia sfiorata. Mamma lascia i figli soli per andare al lavoro: intossicati da una fuga di gas

Tragedia sfiorata a Camporosso, in provincia di Imperia, dove due fratellini di 12 e tre anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all’interno della loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione (ancora al vaglio degli investigatori), la mamma era uscita intorno alle 8 del mattino per andare al lavoro, lasciando i figli nell’appartamento di via Volta. Una volta soli non si sarebbero accorti della perdita che saturava l’ossigeno.

Il salvataggio A trovare e salvare i due bambini sono stati i vigili del fuoco di Ventimiglia, intervenuti nell’abitazione dopo una segnalazione per il forte odore. Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento, il 12enne era lucido e cosciente, mentre la sorellina di appena tre anni è stata trovata immersa in un sonno profondo, probabilmente provocato dall’inalazione del gas. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Imperia per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul posto anche carabinieri, polizia locale, assistenti sociali e il sindaco del piccolo borgo Davide Gibelli. (TgCom24)