Campofranco, a 110 anni dalla strage nella miniera di Cozzo Disi con 89 morti, ricorda la più grave sciagura della storia mineraria italiana

CAMPOFRANCO. Il 4 luglio 1916, un’esplosione nella miniera di Cozzo Disi causò la morte di 89 minatori, segnando la più grave sciagura dell’intera storia mineraria italiana.

A 110 anni esatti da quel giorno, il Comune di Campofranco e la Pro Loco, in collaborazione con il Museo di Storia Locale, organizzano il convegno “La memoria e il sacrificio dei minatori siciliani”, un atto di memoria civile e istituzionale dedicato a quanti persero la vita nelle miniere del nostro territorio.

Tra le vittime vi erano operai di Campofranco e di Casteltermini, che lavoravano nella miniera di Cozzo Disi, una delle più grandi e produttive dell’intera area. Il processo che ne seguì si concluse con l’assoluzione di tutti gli imputati per insufficienza di prove, lasciando senza giustizia le 89 famiglie colpite dal lutto.

Il programma della giornata prenderà avvio alle ore 9:00 con un omaggio floreale presso la Miniera Cozzo Disi, nel luogo stesso in cui si consumò la tragedia, seguito alle ore 11:00 da un convegno presso il Museo di Storia Locale in Piazza F. Crispi, Campofranco.

Al convegno interverranno:

– Rosario Nuara, Sindaco di Campofranco

– Enrico Lipari, Vicesindaco di Campofranco

– Gioacchino Nicastro, Sindaco di Casteltermini

– Angelo La Rosa, Geologo, esperto di sfruttamento minorile nelle miniere

– Ninfa Bonacotta, studiosa della storia mineraria siciliana

Modererà i lavori il Prof. Vincenzo Nicastro.

Nel corso del convegno sarà proiettato il documentario dedicato alla tragedia mineraria di Cozzo Disi e alla memoria dei minatori siciliani, realizzato da Enzo Mazzara.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a un momento che è insieme commemorazione, riflessione storica e impegno collettivo a non dimenticare.