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Butera. Dal 2 luglio fino al 30 settembre operativo il Butera Beach Bus, servizio navetta verso il litorale

Redazione 1

Butera. Dal 2 luglio fino al 30 settembre operativo il Butera Beach Bus, servizio navetta verso il litorale

Mar, 30/06/2026 - 00:31

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BUTERA. Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale ha istituito il Butera Beach Bus, il servizio di navetta per rendere gli spostamenti verso il litorale più comodi e accessibili durante la stagione estiva.

Il servizio sarà gratuito ed entrerà in funzione a partire dal 2 luglio fino al 30 settembre, e si svolgerà nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con corse di andata e ritorno da Piazza Dante verso le principali località balneari del territorio, Tenutella e Falconara, secondo gli orari stabiliti. Per usufruire della navetta è necessaria la prenotazione ai numeri indicati nella locandina.

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