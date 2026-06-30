Butera. Dal 2 luglio fino al 30 settembre operativo il Butera Beach Bus, servizio navetta verso il litorale

BUTERA. Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale ha istituito il Butera Beach Bus, il servizio di navetta per rendere gli spostamenti verso il litorale più comodi e accessibili durante la stagione estiva.

Il servizio sarà gratuito ed entrerà in funzione a partire dal 2 luglio fino al 30 settembre, e si svolgerà nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con corse di andata e ritorno da Piazza Dante verso le principali località balneari del territorio, Tenutella e Falconara, secondo gli orari stabiliti. Per usufruire della navetta è necessaria la prenotazione ai numeri indicati nella locandina.