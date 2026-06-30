Campofranco. L’intera comunità orgogliosa di Sofia Falletta che ha conseguito il grado di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

CAMPOFRANCO. Orgoglio per tutta la comunità campofranchese: è quello di Sofia Falletta, campofranchese doc che a Firenze ha conseguito il grado di Maresciallo nell’Arma dei Carabinieri. Un traguardo storico e doppiamente emozionante: Sofia, è infatti la prima donna di Campofranco a indossare questa prestigiosa uniforme e a raggiungere questo grado. Un percorso di dedizione e sacrificio

Il traguardo di oggi è il frutto di un cammino intensamente voluto, iniziato nel gennaio 2022 con l’arruolamento e la frequenza del 140º Corso Allievi Carabinieri nella scuola di Reggio Calabria. Dopo il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica, Sofia ha prestato servizio in Veneto, presso la Stazione di Spresiano (TV), toccando con mano cosa significhi essere un punto di riferimento quotidiano per i cittadini.

La sua determinazione l’ha portata poi a vincere il concorso per il 14° corso triennale Allievi Marescialli, intraprendendo nell’ottobre 2024 il percorso accademico a Firenze, dove frequenta anche la Facoltà di Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Il suo cammino proseguirà ora con l’ultimo anno di perfezionamento e il conseguimento della laurea, prima di essere assegnata al nuovo reparto d’impiego.

Costanza, studio, disciplina e spirito di sacrificio. Scegliere questa strada significa scegliere di essere uno scudo per i più deboli, un aiuto concreto per la comunità e un presidio di legalità e sicurezza.

Il sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza di Campofranco, ha espresso le più vive congratulazioni a Sofia e alla sua famiglia. “Sofia sei un esempio luminoso per tutti i nostri giovani: ci mostri che con la tenacia e il cuore nessun obiettivo è impossibile. Buon lavoro, Maresciallo Falletta, Campofranco è fiera di te!”