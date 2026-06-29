Destra, Meloni: “Vannacci come sinistra, vuole solo distruggere”

“Non mi pare che ci sia grande differenza tra Vannacci e la sinistra: votano contro il governo , parlano contro di noi tutto il giorno, non vedo grandi differenze. Prima avevamo Schlein, Conte, Bonelli e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli e compagnia cantante e Vannacci . Ne prendo atto. Certo i temi sono diversi, ma poi puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , ospite su Retequattro a Dieci Minuti.