Marianopoli. Serata speciale con musica, cultura e bellezza in occasione del Solstizio d’Estate

MARIANOPOLI. Il tramonto, la musica, le parole, le emozioni e la bellezza del territorio hanno reso la serata legata al Solstizio d’Estate un momento davvero speciale. In tanti hanno partecipato ad un evento unico nel suo genere contribuendo a creare un’atmosfera unica, fatta di condivisione, cultura e autentica bellezza.

La Pro Loco ringraziato Dario Schifano per la cura e la realizzazione dell’evento, ma anche lo stesso Margheri per l’emozione della sua musica, e ancora Serena Caruso per il toccante momento dedicato a “Figura Solare – Ricordando Laura”, a Lillo Genco per le sue poesie, ad Arcangelo Vullo per il prezioso contributo culturale.

Un grazie speciale da parte della Pro Loco anche all’Azienda Caruso Feudo Scala per l’accoglienza e alla Pro Loco di Marianopoli per la collaborazione e l’impegno nell’organizzazione. Un Solstizio d’Estate che è stato un evento che ha valorizzato il territorio e la cultura con momenti che uniscono.