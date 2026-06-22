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Starmer si commuove: “Torno a fare il marito e il padre”

AdnKronos

Starmer si commuove: “Torno a fare il marito e il padre”

Lun, 22/06/2026 - 12:22

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(Adnkronos) – Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro britannico e si commuove. "Dedicherò più tempo al lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic… ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia", le parole del primo ministro, che annuncia il passo indietro con una comunicazione davanti alla porta del numero 10 di Downing Street.  I media britannici evidenziano il 'finale toccante' del discorso, sottolineando che il primo ministro è "sul punto di piangere" quando si congeda. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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