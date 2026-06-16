Sicilia, Anas per ispezioni periodiche limitazioni su un tratto della Catania-Siracusa

Per le attività periodiche di ispezione strutturale in galleria, prevista chiusura della sola corsia di emergenza nei tratti in galleria lungo l’autostrada A01 Catania Siracusa, direzione Catania, dal km 0,000 al km 25,142. “Al fine di eseguire le attività di ispezione strutturale delle Gallerie lungo la A01 Catania – Siracusa, direzione Catania, a partire da oggi e fino al 19 giugno, nella fascia oraria dalle 9 alle 18, sarà prevista limitatamente alle tratte ricadenti in galleria, la chiusura della sola corsia di emergenza”. La viabilità, come indicato dalla segnaletica di cantiere, sarà garantita mantenendo aperte sia la corsia di marcia che di sorpasso al fine di minimizzare i disagi per gli utenti stradali. (Ter/Adnkronos)