Mussomeli, trasferta a Palermo del sindaco Gianluca Nigrelli: incontra l’assessore regionale Giusy Savarino

MUSSOMELI – Da alcune settimane, la macchina amministrativa guidata dal neo sindaco Gianluca Nigrelli, supportato nei vari ruoli e settori dai suoi assessori e collaboratori, si è messa in movimento. E così, fra programmazione, ascolto, riunioni e trasferte, il suo impegno è stato rivolto in diversi settori del territorio. Intanto, l’estate incombe e, al riguardo, il tour de force per le manifestazioni estive è in atto in sinergie e lavoro di squadra (Comune, Pro Loco e Associazioni). Va anche detto che, nei giorni scorsi ,l’agenda personale l’ha portato a Palermo presso l’assessorato regionale guidato dall’assessore Giusy Savarinoi a cui ha rappresentato le necessità del territorio. “Ho trovato una interlocutrice attenta e sensibile – ha commentato il primo cittadino – ha messo a disposizione della comunità tutti gli strumenti varati in questi anni alla guida dell’Assessorato Territorio e Ambiente. Siamo già al lavoro per trasformare questa disponibilità in risultati concreti per Mussomeli”.