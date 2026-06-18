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Mussomeli, trasferta a Palermo del sindaco Gianluca Nigrelli: incontra l’assessore regionale Giusy Savarino

Carmelo Barba

Mussomeli, trasferta a Palermo del sindaco Gianluca Nigrelli: incontra l’assessore regionale Giusy Savarino

Gio, 18/06/2026 - 08:24

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MUSSOMELI –  Da alcune settimane, la macchina amministrativa guidata dal neo sindaco Gianluca Nigrelli, supportato nei vari ruoli e settori dai suoi assessori e collaboratori, si è messa in movimento. E così, fra programmazione, ascolto, riunioni e trasferte, il suo impegno  è stato rivolto in diversi settori del territorio. Intanto, l’estate incombe e, al riguardo, il tour de force per le manifestazioni estive è in atto in sinergie e lavoro di squadra (Comune, Pro Loco e Associazioni). Va anche detto che,  nei giorni scorsi ,l’agenda personale l’ha portato a Palermo presso l’assessorato regionale guidato dall’assessore Giusy Savarinoi a cui ha rappresentato le necessità del territorio. “Ho trovato una interlocutrice attenta e sensibile – ha commentato il primo cittadino – ha messo a disposizione della comunità tutti gli strumenti varati in questi anni alla guida dell’Assessorato Territorio e Ambiente. Siamo già al lavoro per trasformare questa disponibilità in risultati concreti per Mussomeli”.

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