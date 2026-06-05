Serie A, ecco il calendario: tutti i derby e i big match

(Adnkronos) – La Serie A ha svelato il suo calendario. Oggi, venerdì 5 giugno, è avvenuto il sorteggio del campionato 2026/27, che si apre subito con big match dalla terza giornata fino alla penultima. Ecco tutti gli incroci tra le big italiane e i derby in programma della prossima stagione: Terza Giornata: Inter-Napoli; Juventus-Milan Quarta giornata: Lazio-Milan Quinta giornata: Fiorentina-Napoli, Juventus-Atalanta e Roma-Inter Sesta giornata: Como-Roma Settima giornata: Juventus-Lazio Ottava giornata: Inter-Fiorentina e Napoli-Roma Decima giornata: Juventus-Napoli e Milan-Inter 11esima giornata: Fiorentina-Juventus, Inter-Como e Napoli-Lazio 12esima giornata: Atalanta-Inter 13esima giornata: Como-Juventus 15esima giornata: Lazio-Roma e Napoli-Milan, 16esima giornata: Roma-Juventus 18esima giornata: Torino-Juventus 19esima giornata: Inter-Juventus 22esima giornata: Milan-Juventus e Napoli-Inter 24esima giornata: Inter-Milan e Napoli-Juventus 25esima giornata: Fiorentina-Inter e Juventus-Bologna 26esima giornata: Inter-Atalanta 27esima giornata: Torino-Fiorentina 29esima giornata: Atalanta-Milan e Juventus-Como 30esima giornata: Torino-Juventus 31esima giornata: Inter-Roma 32esima giornata: Milan-Napoli e Roma-Lazio 33esima giornata: Juventus Fiorentina 34esima Atalanta-Juventus, Bologna-Fiorentina, Como-Inter, Milan-Lazio e Roma-Napoli 36esima giornata: Juventus-Inter e Milan-Roma 37esima giornata: Inter-Lazio e Roma-Como

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