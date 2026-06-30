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Promozione. Dal 1° luglio il Serradifalco Calcio introduce la nuova App “SerradiPlay” per prenotare le partite

Redazione 1

Promozione. Dal 1° luglio il Serradifalco Calcio introduce la nuova App “SerradiPlay” per prenotare le partite

Mar, 30/06/2026 - 00:25

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Il Serradifalco Calcio continua a innovare e da mercoledì 1 luglio 2026 introduce una grande novità dedicata a tutti gli appassionati di calcio. Nasce SerradiPlay, la nuova web app che permetterà di prenotare in modo semplice, veloce e autonomo i nostri campi da gioco.

Da quella data, la prenotazione dei campi 8 vs 8 e 11 vs 11 sarà possibile esclusivamente attraverso la piattaforma: www.serradiplay.com.

Con SerradiPlay sarà possibile scegliere il giorno della partita, selezionare la fascia oraria disponibile, effettuare prenotazioni ricorrenti nella stessa fascia oraria fino a 4 settimane consecutive e gestire tutto comodamente online, in pochi clic. Si tratta di un nuovo servizio pensato per offrire maggiore comodità, rapidità e un’organizzazione ancora più efficiente a tutti coloro che scelgono ogni giorno lo stadio Antonio Alaimo di Serradifalco.

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