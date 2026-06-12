Politiche sociali, 20 milioni di euro a persone con disabilità gravissima. Albano:« Garantiamo sostegno continuo a loro e alle famiglie»

Oltre 20 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima. Le somme sono destinate al pagamento del beneficio economico del mese di maggio 2026 e come budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

«Con questo ulteriore stanziamento – dichiara l’assessore Nuccia Albano – confermiamo l’impegno concreto della Regione nel garantire sostegno continuo alle persone con disabilità gravissima e alle loro famiglie. Si tratta di risorse fondamentali per assicurare dignità, assistenza e qualità della vita ai soggetti più fragili. Stiamo lavorando per rendere i pagamenti sempre più tempestivi, così da offrire risposte certe e adeguate ai bisogni reali del territorio. La collaborazione con le Asp e il costante aggiornamento dei dati ci permettono di intervenire in maniera puntuale ed efficace».

Nel dettaglio, l’assessorato ha impegnato la somma di 20.217.226 euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione mensile del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a maggio 2026 risultano 15.931.