CALTANISSETTA, emergenza frane: stato crisi prorogato di un anno

Approvata, su proposta del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’ulteriore proroga di un anno, fino al 9 luglio 2027, dello stato di crisi e di emergenza regionale per le conseguenze determinate dagli eventi franosi che si sono verificati a CALTANISSETTA il 10 dicembre 2024. Questo ulteriore prolungamento di dodici mesi consentirà di allungare il periodo di osservazione e monitoraggio per eseguire i piani di indagine e le consulenze tecnico-scientifiche a cura dei docenti degli atenei siciliani coinvolti e completare la fase di studio nell’arco temporale delle quattro stagioni per individuare la natura del fenomeno e definire interventi necessari alla tutela dell’incolumità pubblica e privata. I danni hanno riguardato alcuni edifici in via Redentore, vicolo Scilla, corso Umberto I e via San Giovanni Bosco del capoluogo nisseno. La proposta è stata avanzata nel corso del tavolo tecnico dello scorso aprile, in cui sono emersi i primi dati acquisiti dalle valutazioni dei sistemi di monitoraggio. Il tavolo è stato convocato dal commissario delegato per l’emergenza e dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Duilio Alongi e vi hanno preso parte i funzionari dei dipartimenti regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati e delle Università di Enna, Catania e Palermo.