Imprese, approvato l’elenco delle istanze ammissibili dell’Avviso Step. Tamajo: «La Sicilia dimostra di credere nell’innovazione e nelle tecnologie strategiche»

Sono 47 le istanze ammissibili dell’Avviso Step – Strategic Technologies for Europe Platform in Cohesion Policy, promosso dall’assessorato regionale alle Attività produttive e finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 con 315 milioni di euro. È stato approvato l’elenco e si è conclusa la prima fase di valutazione dei progetti: un passaggio fondamentale nel percorso di selezione delle iniziative destinate a sostenere gli investimenti nelle tecnologie strategiche per la competitività del sistema produttivo siciliano.

«La risposta del mondo imprenditoriale conferma che la Sicilia vuole essere protagonista della sfida dell’innovazione – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – L’approvazione delle istanze ammissibili rappresenta un passaggio importante verso la realizzazione di investimenti che potranno rafforzare la competitività delle nostre imprese e creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione qualificata. Abbiamo lavorato per mettere a disposizione delle aziende uno strumento capace di accompagnare la transizione tecnologica e industriale della nostra regione. Il nostro obiettivo è fare della Sicilia un territorio attrattivo per gli investimenti nei settori strategici individuati dall’Unione europea, dalla digitalizzazione alle tecnologie deep-tech, fino alle soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale. Adesso continueremo a garantire il massimo impegno affinché l’iter proceda con efficienza, consentendo alle imprese di trasformare rapidamente i propri progetti in investimenti concreti. Sostenere l’innovazione significa costruire oggi la crescita economica della Sicilia di domani».

L’Avviso Step è finalizzato a promuovere investimenti nelle tecnologie digitali, deep-tech, biotecnologie e tecnologie pulite ed efficienti nell’ambito delle Azioni 1.6.1 e 2.9.1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, in linea con gli obiettivi della piattaforma europea Step.

L’elenco delle istanze ammesse e non ammesse è disponibile a questo link