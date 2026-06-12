Guasto all’acquedotto Fanaco, resta a secco anche l’ospedale di Agrigento

AGRIGENTO, 12 GIU – Siciliacque ha interrotto ieri pomeriggio l’esercizio dell’acquedotto Fanaco a causa di un guasto tecnico. La fornitura idrica è sospesa non soltanto a Canicattì, ma anche a Casteltermini e ad Aragona. Riduzione della portata idrica anche a Favara, Comitini e Porto Empedocle. È stata inoltre interrotta la distribuzione idrica nelle frazioni di San Michele e Fontanelle ad AGRIGENTO e all’ospedale San Giovanni di Dio che sarà rifornito da Aica tramite servizio sostitutivo di autobotti.