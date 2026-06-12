Controlli antidroga in centro a Palermo, 4 arresti

Prosegue l’azione dei Falchi della Squadra Mobile di Palermo volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti. Nelle ultime settimane sono 4 le persone arrestate in flagranza di reato in diverse occasioni. Sequestrati 30 grammi di cocaina e quasi 1600 euro in banconote di vario taglio. Il primo arresto in via Dante dove gli agenti hanno bloccato, a bordo di una bici elettrica, un 28enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e arrestato. Il secondo intervento nei pressi di via Conte Ruggero dove gli agenti hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’abitazione dove, poco dopo, hanno assistito ad una cessione di stupefacente. I due uomini sono stati immediatamenti fermati: l’acquirente è stato trovato in possesso di 2 involucri di cocaina e segnalato come assuntore; il pusher, un palermitano di 65 anni, aveva invece addosso 530 euro in denaro contante ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un palermitano di 31 anni è stata invece arrestato, in piazza Principe di Camporeale, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina. Addosso aveva 940 euro in banconte di diverso taglio e nel suo appartamento gli agenti hanno trovato e sequestrato ulteriori 22 dosi di cocaina e materiale per il suo confezionamento. L’ultimo arresto, in piazza del Carmine, nel quartiere di Ballarò. Gli agenti hanno arrestato un giovane dopo averlo visto prendere tra le fessure di un muro una dosa di cocaina e cederla a un acquirente dopo il pagamento di 10 euro. Il pusher aveva addosso 115 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio; nell’intercapedine del muro invece gli agenti hanno trovato altre 6 dosi di cocaina e una di hashish. (Adnkronos)