Eni celebra 100 anni di storia a Gela, simbolo della transizione energetica

Eni inizia le celebrazioni per i 100 anni della sua storia industriale partendo da Gela, luogo simbolo che unisce le radici pionieristiche dell’azienda alla transizione energetica del Paese. Il centenario, che affonda le sue radici nella nascita di Agip il 3 aprile 1926, sarà spunto per una serie di appuntamenti e iniziative che toccheranno i luoghi simbolo dello sviluppo aziendale in Italia, da Gela a Viggiano, da Ravenna a Porto Marghera e Brindisi.

Il sito industriale di Gela rappresenta la sintesi di questo percorso evolutivo: un passato radicato nel rilancio economico nazionale, un presente basato sulla decarbonizzazione e un futuro guidato dalla transizione energetica.

A testimonianza del valore strategico di questa prima tappa, il polo di Gela si presenta oggi come una realtà multisocietaria, dove diverse aziende di Eni operano quotidianamente, contribuendo ognuna con le proprie attività al sostegno dello sviluppo locale e della comunità che le ospita.

L’evento “100 anni di Energia” si terrà il 16 giugno 2026 presso il centro Macchitella Lab. All’incontro parteciperanno le istituzioni locali e il management di Eni.

Durante l’evento si terrà la presentazione del volume “100 anni di energia. Da Agip a Eni. Una storia italiana”, alla presenza dell’autore Paolo Bricco.

Per l’occasione, i locali di Macchitella Lab ospiteranno una mostra esclusiva, dedicata al racconto di questi 100 anni, attraverso video, foto e oggetti storici dell’azienda, che ripercorrono le tappe fondamentali chehanno caratterizzato la storia di Eni e il sito industriale di Gela dall’inizio delle perforazioni petrolifere fino alla moderna bioraffineria.

La mostra rimarrà aperta e fruibile al pubblico per alcuni giorni successivi all’inaugurazione.