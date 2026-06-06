MotoGp Ungheria, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in chiaro

(Adnkronos) – La MotoGp non si ferma e torna subito in pista per il Gp di Ungheria. Oggi, sabato 6 giugno, al Balaton Park tocca a qualifiche e gara sprint dell'ottavo appuntamento della stagione. Si riparte dal successo di Marco Bezzecchi al Mugello: il leader del Mondiale piloti è proprio l'italiano, a quota 173 punti (con un vantaggio di +17 sullo spagnolo Martin, primo inseguitore). Ecco orario, programma e dove vedere qualifiche e gara sprint del Gp di Ungheria. Ecco il programma di oggi, sabato 6 giugno, del Gp d'Ungheria: Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Ungheria saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, sui relativi canali (a cominciare da Sky Sport al 201 e Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e Now. Su Tv8 saranno trasmesse in diretta e in chiaro le qualifiche.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)