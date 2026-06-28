– “È il momento di affermare il vero spirito autonomista contro una visione ancora troppo romanocentrica. Il Mezzogiorno deve alzare la testa e diventare protagonista del proprio futuro. Noi questo percorso lo abbiamo già iniziato”. Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, partecipando a Valenzano (Bari) con la presidente, Laura Castelli, all’assemblea regionale del movimento, che ha riunito dirigenti, amministratori e militanti pugliesi per tracciare il percorso politico fino alle elezioni del 2027. De Luca ha evidenziato che “in SICILIA, insieme ai nostri deputati regionali Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, ci siamo battuti per introdurre la Super Zes, uno strumento capace di attrarre investimenti e creare sviluppo. È un modello che proponiamo di estendere a tutto il Mezzogiorno, rendendo il Sud competitivo e superando gli storici divari infrastrutturali attraverso una visione organica di crescita”. “Se mi mettete in un salotto romano ho l’allergia. Se mi mettete a Palazzo d’Orléans do il meglio di me, – ha aggiunto – perché so come si governa. Non accettiamo più che la SICILIA e il Mezzogiorno diventino la pattumiera della politica romana. Nulla contro le persone, ma ciò che avanza a Roma non può essere mandato in SICILIA a fare il presidente della Regione. Le scelte imposte dall’alto, senza conoscere i territori, hanno prodotto soltanto danni. Serve un metodo diverso, costruito dal basso e con chi amministra davvero”. “In questi anni in Puglia è stato fatto un grande lavoro. – ha detto la presidente Castelli – Adesso sarà fondamentale effettuare una campagna di tesseramento massiccia per arrivare al congresso nazionale di febbraio 2027 con una nutrita rappresentanza pugliese”.
De Luca (ScN) ‘il Mezzogiorno alzi la testa, basta decisioni calate da Roma’. “Il Sud deve diventare protagonista del proprio futuro”
Dom, 28/06/2026 - 16:29
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