Costantino Vitagliano, la malattia autoimmune: “Dopo la terapia ho preso 30 chili”

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Costantino Vitagliano è tornato a parlare dei chili persi, e poi ripresi, a causa della sua malattia. Il modello, ex volto di Uomini e Donne, è stato ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a 'La volta buona'. Nella trasmissione di Raiuno ha parlato delle sue condizioni di salute e degli ultimi due anni della sua vita segnati da una malattia autoimmune, che provoca problemi ai vasi sanguigni. L'ex modello ha spiegato di aver assunto per oltre un anno il cortisone, ora sostituito da una terapia con cellule staminali. Il cortisone "è l'unico antinfiammatorio che prendevo per rallentare quello che ho", ha detto Vitagliano, spiegando come il farmaco riduceva il senso di fame: "Dopo la terapia e gli esami che ho dovuto fare per circa 40 giorni, ho perso circa 40 chili. Non mi stavano più i vestiti", ha detto. "Quando sono tornato a casa dall'ospedale, mi sono guardato allo specchio e non mi sono più riconosciuto". Tutto è cambiato, però, con la nuova terapia: "Ho ricominciato a mangiare e ho ripreso 30 chili. Non è stato facile, ma ho imparato ad accettare il mio fisico di oggi", ha detto.

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