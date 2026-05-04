Un nuovo commissario della Polizia di Stato assegnato alla Questura di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha accolto un nuovo funzionario della Polizia di Stato del ruolo commissari assegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Caltanissetta.

Si tratta del Commissario Fabrizio Miraglia che al termine del corso di formazione 113 bis, ha giurato alla Scuola superiore di Polizia a Roma, alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Il dr. Miraglia, 46 anni, di origini calabresi, laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche presso l’Università Federico II di Napoli, in possesso di un Master di secondo livello sull’organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza presso la LUISS di Roma, proveniente dai ruoli della Polizia di Stato, ha prestato servizio con la qualifica di Ispettore a Roma, Reggio Calabria, Gela, Caserta e Ragusa.

Il dr. Miraglia è stato assegnato al Commissariato di Pubblica sicurezza di Gela dove sostituisce la dr.ssa Federica Filletti, trasferita alla Questura di Siracusa. il Questore Giambra ha dato il benvenuto al neoarrivato e ringraziato la dr.ssa Filletti per l’attività svolta nei due anni trascorsi alla Questura di Caltanissetta, augurando buon lavoro ad entrambi i funzionari.