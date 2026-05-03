Caltanissetta, Noi Moderati riunisce il territorio: al via la nuova stagione dei “caminetti” itineranti

CALTANISSETTA – Una giornata di confronto e programmazione politica quella che si è svolta ieri nel capoluogo nisseno, dove il partito Noi Moderati ha riunito i propri rappresentanti in un’assemblea congiunta presieduta dai coordinatori Michele Salvatore Vecchio e Gioacchino Vincitore.

Dopo i complimenti per i recenti incarichi, il dibattito si è concentrato sui nuovi scenari politici che interessano il territorio, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo e alla necessità di rafforzare il dialogo istituzionale. Alla riunione ha preso parte anche il sottosegretario agli Esteri e coordinatore regionale del partito, Massimo Dell’Utri, che ha manifestato la propria disponibilità ad avviare un tavolo bipartisan con tutti i sindaci del Vallone.

Nel corso dell’incontro, Dell’Utri ha ribadito il proprio impegno a favore del territorio, sottolineando come “sarò strumento a supporto della collettività nei limiti delle deleghe a me assegnate e parte attiva e propositiva verso gli altri organi di governo”.

A conclusione dei lavori, è stata inoltre annunciata la volontà di avviare la terza stagione dei “caminetti di moderatamente”, un progetto politico itinerante che coinvolgerà i diversi comuni della provincia con l’obiettivo di rafforzare il confronto diretto con cittadini e amministratori locali.

Un’iniziativa che punta a consolidare la presenza del partito sul territorio e a costruire una rete di dialogo e collaborazione tra istituzioni e comunità locali.