Mazzarino. Gotadoro: “Nomina Elisa Ingala segnale di competenza e attenzione al territorio. Grazie all’On. Lombardo”

MAZZARINO. Il Coordinatore Cittadino del Movimento per l’Autonomia (MPA) – Grande Sicilia di Mazzarino esprime profonda soddisfazione e vivo compiacimento per la nomina di Elisa Ingala quale nuovo Assessore alla Funzione Pubblica e agli Enti Locali.

L’individuazione di una figura di spicco della nostra provincia per un ruolo così strategico rappresenta un segnale di forte rinnovamento e una garanzia per il buon andamento della macchina amministrativa regionale.

“La scelta di Elisa Ingala – dichiara il Coordinatore Cittadino – non è solo un riconoscimento alla sua indiscussa professionalità e alla competenza tecnica maturata sul campo, ma rappresenta un valore aggiunto per l’intera provincia di Caltanissetta e per la Regione Siciliana. Siamo certi che saprà dare lustro alle istituzioni, affrontando con determinazione le sfide che il settore della Funzione Pubblica e degli Enti Locali richiede.”Il coordinamento di Mazzarino desidera inoltre sottolineare la lungimiranza politica dimostrata dal leader del Movimento, l’On. Raffaele Lombardo.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento all’On. Lombardo per aver individuato in Elisa Ingala il profilo ideale per questa delicata delega. Ancora una volta, il nostro leader ha dimostrato una straordinaria attenzione verso il territorio nisseno, dando spazio e voce a una provincia che ha bisogno di rappresentanze autorevoli e capaci di incidere concretamente sulle politiche regionali.”Al neo Assessore Ingala vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il direttivo cittadino dell’MPA di Mazzarino, con la certezza che questa nomina segnerà l’inizio di una stagione di proficua collaborazione a difesa delle autonomie locali e dello sviluppo del nostro territorio.