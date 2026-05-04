Leonforte, rapina e resistenza a pubblico ufficiale: un arresto

Nei giorni scorsi, personale della locale Squadra Mobile e del Commissariato di PS di Leonforte ha dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Palermo nei confronti di un cittadino tunisino, il quale deve espiare una pena complessiva di mesi 18 di reclusione per reati afferenti a stupefacenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di esecuzione dei provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria, finalizzati a garantire il rispetto delle decisioni definitive e il mantenimento della pubblica sicurezza.A seguito delle incombenze di rito, il cittadino tunisino è stato tradotto presso la casacircondariale di Enna dove sconterà la pena inflitta. L’attività conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel dare piena attuazione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, contribuendo in maniera concreta al rafforzamento della legalità sul territorio.