Caltanissetta, nel cuore della storia dell’aviazione: tra cielo e motori un viaggio nella passione aeronautica per gli studenti del “Volta”

Non è stata una semplice uscita didattica, ma un vero e proprio viaggio dentro la passione per il volo quello vissuto lo scorso 23 aprile dagli studenti delle classi 1V, 2V e 3V del Tecnico aeronautico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Caltanissetta. Principale meta della giornata, l’antico Aeroporto di Boccadifalco di Palermo, uno degli scali più antichi d’Italia, la cui costruzione è legata anche all’interesse della famiglia Florio. Un luogo carico di storia, capace ancora oggi di raccontare il fascino delle origini dell’aviazione. Accompagnati dai docenti prof.ssa Parrinello, prof.ssa Scarpulla e prof. Volpe, gli studenti hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza altamente formativa, capace di coniugare conoscenze teoriche, osservazione diretta e orientamento professionale. La mattinata è stata dedicata alla visita guidata dell’Aeroclub, con il suo splendido hangar storico, dove un esperto ha introdotto i ragazzi in un mondo affascinante, illustrando loro le principali attività legate al volo e alla gestione dei velivoli. Gli studenti hanno poi visitato una serie di velivoli privati, tra cui diversi modelli di Piper, potendone osservare da vicino le caratteristiche tecniche. Particolarmente coinvolgente è stata la possibilità di ispezionare un velivolo anche al suo interno, analizzandone la componentistica e le attrezzature elettroniche e meccaniche: un momento che ha trasformato la teoria studiata in aula in esperienza diretta, tangibile, viva.

Ma il momento forse più intenso è stato quello vissuto nell’Area Soccorso: qui i piloti dell’elisoccorso hanno raccontato ai ragazzi le principali attività di intervento, soffermandosi sulle procedure operative e sulla gestione delle emergenze. Questo momento ha suscitato grande interesse ed entusiasmo, offrendo uno sguardo diretto su un ambito professionale di grande responsabilità e utilità sociale. Attraverso le loro parole, gli studenti hanno potuto comprendere cosa significhi operare in situazioni di emergenza, dove competenza e spirito di servizio fanno la differenza. “È stato come vedere prendere vita tutto quello che studiamo – raccontano alcuni studenti – stare di fronte a un elicottero e ascoltare i piloti ci ha fatto capire davvero cosa potremmo fare in futuro. È stata un’esperienza che ci ha motivato ancora di più”. L’esperienza quindi si è rivelata emozionante e di straordinaria valenza didattica per studenti che hanno scelto l’indirizzo aeronautico con il proposito di coltivare e sviluppare la propria passione. L’iniziativa, fortemente voluta dal dirigente scolastico prof. Vito Parisi, ha rappresentato un’importante occasione di crescita culturale, permettendo ai ragazzi di entrare in contatto con il patrimonio storico e tecnologico del territorio, comprendendo il ruolo dell’aviazione nello sviluppo economico e sociale. Nel pomeriggio, la visita è proseguita presso il Museo dei Motori dell’Università degli Studi di Palermo, dove gli studenti hanno potuto ammirare importanti collezioni di motori, meccanismi e apparecchiature industriali, scientifiche e didattiche, che fin dalla seconda metà del XIX sec. sono state acquisite ed impiegate nel tempo in vari settori della ricerca. Tra le principali tipologie di motori (automobilistici, navali, industriali…) che il museo custodisce, di grande interesse per i ragazzi sono stati quelli aeronautici e in particolar modo il FIAT- Bristol Siddeley Orpheus 803 del 1957, motore che è stato montato sull’aereo G91progettato dall’ingegnere nisseno Giuseppe Gabrielli. Questo ulteriore momento ha arricchito il percorso della giornata, collegando il mondo dell’aeronautica a quello più ampio dell’ingegneria e dell’innovazione. Quella vissuta dagli studenti del “Volta” è stata, dunque, molto più di una visita: è stata un’esperienza capace di accendere entusiasmo, un’occasione che ha consentito agli studenti di collegare teoria e pratica, storia e innovazione, rafforzando la consapevolezza delle proprie scelte formative e stimolando curiosità, senso critico e motivazione verso il proprio futuro professionale. Un giorno in cui il cielo non è sembrato poi così lontano!