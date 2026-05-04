Adotta una spiaggia del WWF approda alla Forgia di Balestrate

Sabato 9 maggio dalle ore 10 cittadini e volontari sono invitati a partecipare a questo evento che non è solo pulizia della spiaggia ma prevede anche il riconoscimento e la catalogazione dei rifiuti prelevati. Il WWF Sicilia Nord Occidentale, presente con i propri attivisti, insieme al Comune di Balestrate, Capitaneria di Porto e AGESP, la ditta che gestisce il sistema rifiuti del comune, contribuiranno alla redazione di un report che sarà inviato alla piattaforma nazionale del progetto, che avrà la durata di 5 anni, per contribuire alla redazione di report e proporre soluzioni, a livello internazionale, per ottenere la riduzione della plastica e dei rifiuti in mare. La spiaggia della FORGIA, nota per la presenza di una zona retrodunale e ricca del pregiato e ormai raro Giglio di mare, pianta costiera endemica delle spiagge della Sicilia ormai diventata rara per la forte antropizzazione degli arenili sabbiosi, si estende tra la foce del fiume Jato e la vecchia colonia comunale di Balestrate. Nel 2024 in questo arenile si sono verificate le straordinarie nascite di oltre 80 piccoli di tartarughe marine della specie Caretta caretta. “Adotta una spiaggia” è un programma innovativo per contrastare l’inquinamento da plastica che vede protagonisti i cittadini. Grazie a questa attività di citizen science si può contribuire a raccogliere dati preziosi sui rifiuti in plastica che finiscono sulle nostre coste, aiutando la comunità scientifica a capire meglio come contrastare l’inquinamento da plastica e supportando la protezione dei nostri mari. Le spiagge adottate dal WWF Italia e i risultati fino ad ora ottenuti possono essere visionate visitando il sito ufficiale: https://adoptabeach.wwf.it Per partecipare all’evento alla FORGIA bisogna registrarsi on line nel sito: WWW.WWFSICILIANORDOCCIDENTALE.IT