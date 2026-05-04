Tentato omicidio in via Montalbo a Palermo, tre fermi

Tre persone sono state fermate dalla Squadra mobile di Palermo per il tentato omicidio di Danilo D’Ignoti, avvenuto il 28 aprile, in via Montalbo. I tre arrivarono in strada e spararono diversi colpi contro D’Ignoti che è riuscito a salvarsi. Due di loro sono stati fermati il 1 maggio, il terzo ieri. Ancora da chiarire il movente del tentato omicidio, verosilmilmente legato al mondo della droga. Nell’agguato è rimasta ferita accidentalemente anche una donna di 67 anni ricoverata all’ospedale Villa Sofia. (Adnkronos)