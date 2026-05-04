Caltanissetta, trovato senza vita l’architetto Pierluigi Filippo Campione: aveva 54 anni

Caltanissetta si sveglia nel dolore per la scomparsa di Pierluigi Filippo Campione, architetto di 54 anni e dipendente dell’Istituto Autonomo Case Popolari, trovato privo di vita nella sua abitazione.

A fare la drammatica scoperta, nella mattinata di oggi, sarebbe stata la donna delle pulizie, che ha immediatamente lanciato l’allarme contattando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il decesso risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento.

Presente anche il medico legale per l’ispezione cadaverica: tutto farebbe propendere per una morte avvenuta per cause naturali.



Campione era conosciuto e apprezzato in città non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo animo sensibile e la sua ironia. Persona discreta ma partecipe, era attivo anche in ambito politico e sociale. Non di rado capitava di condividere con lui una birra nei bar del centro, momenti semplici ma autentici, durante i quali amava confrontarsi e offrire le sue riflessioni sulla città e, più in generale, sul mondo.



In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno comparendo sui social, dove amici e conoscenti lo ricordano con affetto e stima, testimoniando il segno umano lasciato nella comunità nissena.