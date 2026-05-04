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Sicilia, inchiesta per corruzione: al via oggi il processo al presidente dell’Ars Galvagno

Redazione 3

Sicilia, inchiesta per corruzione: al via oggi il processo al presidente dell’Ars Galvagno

Lun, 04/05/2026 - 11:48

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Prenderà il via oggi, davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Palermo, il processo a carico del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato dalla procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico. E’ stato lo stesso Galvagno a chiedere di essere processato con il giudizio immediato, rito che consente di ”saltare” l’udienza preliminare. Come apprende l’Adnkronos, Galvagno oggi non sarà in aula. (Adnkronos)

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