Prenderà il via oggi, davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Palermo, il processo a carico del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato dalla procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico. E’ stato lo stesso Galvagno a chiedere di essere processato con il giudizio immediato, rito che consente di ”saltare” l’udienza preliminare. Come apprende l’Adnkronos, Galvagno oggi non sarà in aula. (Adnkronos)
Sicilia, inchiesta per corruzione: al via oggi il processo al presidente dell’Ars Galvagno
Lun, 04/05/2026 - 11:48
Condividi su: