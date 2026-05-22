Terremoto, Landolfo (Università di Napoli Federico II): “La seconda generazione degli Eurocodici è un’opportunità”

(Adnkronos) – “Ritengo che la seconda generazione degli Eurocodici rappresenti per il contesto italiano un’importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più moderno, coerente e prestazionale”. Lo ha dichiarato Raffaele Landolfo, docente dell’Università Federico II di Napoli, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti. Tenutosi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera, l’incontro rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica e un’importante occasione di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese. “Uno degli obiettivi principali posti dalla Commissione europea all’avvio del processo di aggiornamento è stato proprio quello di elevare gli standard in termini di sicurezza e qualità progettuale”, ha spiegato Landolfo. “Sul piano della sicurezza, il nuovo corpo normativo europeo introduce criteri e metodi di analisi più avanzati e più aderenti al reale comportamento delle costruzioni, consentendo di progettare edifici e infrastrutture non solo più sicuri, ma anche più resilienti. La qualità progettuale è un tema particolarmente delicato, perché rappresenta l’esito finale dell’intero processo e richiede norme chiare e facilmente applicabili da parte dei professionisti. Anche su questo aspetto l’indirizzo della Commissione europea è stato molto preciso: incrementare la facilità d’uso degli Eurocodici e ridurre il numero dei parametri di scelta nazionale, così da favorire un quadro normativo europeo più uniforme”. Quanto alle regole italiane, “è attualmente in corso un aggiornamento delle NTC”, ha aggiunto Landolfo, “e abbiamo quindi l’opportunità di valorizzare l’esperienza europea per arrivare a una norma italiana più moderna e pienamente allineata al quadro normativo europeo. Questo rappresenterà un vantaggio significativo per i professionisti, per l’industria e per l’intera filiera delle costruzioni”.

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