Caltanissetta. Momenti di paura per un tifoso caduto da 4 metri d’altezza nel corso di Nissa – Paternò: per il giovane frattura dei polsi

Momenti di paura in Curva nord con un tifoso che, nel finale di partita, è caduto da un’altezza di circa 4 metri. Una caduta rovinosa che, nei momenti iniziali, ha fatto pensare a conseguenze più gravi.

Tuttavia, fortunatamente, così non è stato. La partita è stata anche fermata per consentire di soccorrere il tifoso caduto che è stato poi trasportato in Ospedale al pronto soccorso del Sant’Elia.

Nella caduta il giovane ha riportato la frattura di un polso oltre a contusioni varie, ma pare che non si siano registrate conseguenze letali per il tifoso biancoscudato.