Caltanissetta, 6° corso educazionale sulla salute: Conoscere per aiutare. Ecco l’elenco degli appuntamenti

La Cittadella della Carità ” Beato Giacomo Cusmano”, che ha celebrato da poco il 25° anno di attività sotto la direzione di don Michele Quattrocchi, organizza il 6° corso educazionale sulla salute: Conoscere per aiutare .
Lo scopo è quello di approfondire alcune tematiche sanitarie di comune interesse , informare su varie tematiche sanitarie , rispondere alle diverse curiosità della gente comune ed indirizzare ai percorsi e procedure più idonee.
Diversi Direttori di Unità dell’Ospedale S.Elia hanno dato la loro disponibilità a relazionare su argomentazioni con linguaggio semplice e facilmente accessibile ad un uditorio di non competenti del settore
Il Corso si svolgerà nei locali del Centro Sociale “GESU’ DIVINO LAVORATORE”, situati la chiesa S.Giovanni di Caltanissetta, in via Acquaviva , 1 secondo il seguente calendario:
6 maggio : ” La bellezza della donazione (organi e sangue)” Dr Nunzio Marletta –Centro trasfusionale
13 maggio : “Leucemie : cause, diagnosi e terapia” Dssa Maria Enza Mitra – Ematologia
20 maggio:” Fratture vertebrali: cause, diagnosi e terapia” Dr Luigi Basile – Neurochirurgia
27 maggio :”Tumore del colonretto: prevenzione e diagnosi “ Dr Salvo Cammilleri – Gastroenterologia
3 giugno : “ Famiglie nell’era dello smartphone: rischi e strategie per uso consapevole “ dssa Milena Avenia , dirigente medico UOEPSA e D.ssa Antonella Campo – UOC Psicologia
Moderatore degli incontri è il dr Arcangelo Lacagnina (Direttore sanitario della Cittadella della Carita’)
Ogni incontro avrà la durata di due ore : dalle ore 16.15 alle ore 18.15 ed è aperto a chi vorrà partecipare.