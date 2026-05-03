Salute

Caltanissetta, 6° corso educazionale sulla salute: Conoscere per aiutare. Ecco l’elenco degli appuntamenti

Redazione

Caltanissetta, 6° corso educazionale sulla salute: Conoscere per aiutare. Ecco l’elenco degli appuntamenti

Dom, 03/05/2026 - 19:18

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La Cittadella della Carità ” Beato Giacomo Cusmano”, che ha celebrato da poco  il 25° anno di attività sotto la direzione  di don Michele Quattrocchi, organizza  il  6° corso educazionale sulla salute: Conoscere per aiutare . 

Lo scopo è quello di approfondire alcune tematiche sanitarie di comune interesse , informare su varie tematiche sanitarie , rispondere alle diverse curiosità della gente comune ed indirizzare ai percorsi e procedure più idonee.

Diversi Direttori di Unità dell’Ospedale S.Elia hanno dato la loro disponibilità a relazionare su argomentazioni con linguaggio semplice e facilmente accessibile ad un uditorio di non competenti del settore

      Il Corso si svolgerà nei locali del  Centro  Sociale   “GESU’ DIVINO LAVORATORE”, situati la chiesa S.Giovanni di  Caltanissetta, in via Acquaviva , 1     secondo il seguente calendario:

6 maggio : ” La bellezza della donazione (organi e sangue)” Dr Nunzio Marletta –Centro trasfusionale

13 maggio : “Leucemie : cause, diagnosi e terapia” Dssa Maria Enza Mitra – Ematologia

20 maggio:” Fratture vertebrali: cause, diagnosi e terapia” Dr Luigi Basile – Neurochirurgia

27 maggio :”Tumore del colonretto: prevenzione e diagnosi “ Dr Salvo Cammilleri – Gastroenterologia

3 giugno : “ Famiglie nell’era dello smartphone: rischi e strategie per uso consapevole “ dssa Milena Avenia , dirigente medico UOEPSA e D.ssa Antonella Campo – UOC Psicologia

Moderatore degli incontri è il dr Arcangelo Lacagnina (Direttore sanitario della Cittadella della Carita’)

Ogni incontro avrà la durata di due ore : dalle ore 16.15 alle ore 18.15 ed è aperto a chi vorrà partecipare.

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