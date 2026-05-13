Tennis, tutto pronto per il Torneo Internazionale Città di Caltanissetta: appuntamento dall’1 al 7 giugno

La terra rossa del Tennis Club Caltanissetta si prepara a brillare nuovamente sotto i riflettori del circuito mondiale. Sono in corso i preparativi per il Torneo Internazionale Città di Caltanissetta, inserito nel prestigioso calendario dell’ITF World Tennis Tour, che si svolgerà dal 1 al 7 giugno 2026. Il Tennis Club Caltanissetta, storico custode della tradizione tennistica siciliana, conferma ancora una volta la sua capacità organizzativa di alto livello. L’edizione 2026 segna un passo in avanti fondamentale nel percorso di crescita del torneo, consolidando la città come tappa imprescindibile per i talenti emergenti del tennis globale. La notizia più significativa di questa edizione riguarda il potenziamento dell’aspetto competitivo. Grazie a uno sforzo congiunto, il torneo annuncia un incremento del montepremi, che sale a 30.000 dollari. Questo upgrade non solo accresce il valore tecnico della manifestazione, ma garantisce la partecipazione di atleti di caratura superiore, promettendo uno spettacolo sportivo ancora più avvincente per il pubblico. Il successo di un evento di tale portata è reso possibile dalla solida rete di collaborazioni che sostiene il progetto: le Istituzioni, il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta sottolinea l’importanza del torneo come volano per il turismo e l’immagine del territorio nisseno; il Main Sponsor, fondamentale il supporto della BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo (Gruppo BCC Iccrea), il cui impegno testimonia la volontà di investire nel valore sociale e promozionale dello sport. Fedele alla sua missione di promozione sportiva, il comitato organizzatore ha confermato l’ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione. Un invito aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati e alle famiglie per vivere da vicino l’emozione del tennis internazionale.