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Caltanissetta, Italia Viva – Casa Riformista: “Stop ai botti, la proposta per una città più civile e sostenibile”

Redazione 3

Caltanissetta, Italia Viva – Casa Riformista: “Stop ai botti, la proposta per una città più civile e sostenibile”

Gio, 07/05/2026 - 10:43

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Il coordinatore cittadino di Italia Viva Casa Riformista Caltanissetta Fabio Ruvolo attraverso una nota interviene in merito al tema dei botti e dei fuochi d’artificio lanciando una proposta pubblica. Di seguito il testo integrale della nota.

Italia Viva – Casa Riformista di Caltanissetta lancia una proposta pubblica rivolta all’Amministrazione comunale e al Consiglio Comunale affinché la città possa avviare un percorso istituzionale finalizzato alla progressiva eliminazione dei botti e dei fuochi d’artificio rumorosi sul territorio urbano. L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una nuova idea di festa, più moderna, sostenibile e rispettosa delle persone, degli animali e della qualità della vita urbana. I botti provocano disagi e situazioni di forte criticità per anziani, bambini, persone fragili, persone con disturbi dello spettro autistico, ma anche ad animali domestici e randagi, oltre a rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza pubblica e una fonte significativa di inquinamento acustico e ambientale. Per questo motivo Italia Viva-Casa Riformista propone che il Comune di Caltanissetta valuti l’adozione di specifiche misure regolamentari e amministrative capaci di limitare l’utilizzo di botti e artifici pirotecnici rumorosi, incentivando invece spettacoli alternativi basati su giochi di luce, tecnologie luminose, videomapping e installazioni artistiche a basso impatto acustico.“Festeggiare non deve significare produrre paura, stress o pericolo. Una città moderna deve saper coniugare tradizione, bellezza e rispetto. Caltanissetta può diventare un modello di civiltà e innovazione sociale anche attraverso scelte simboliche ma concrete come questa”, dichiarano i promotori dell’iniziativa. La proposta sarà nei prossimi giorni condivisa con associazioni, cittadini, realtà animaliste, professionisti del settore sanitario e forze sociali del territorio per costruire un percorso partecipato e inclusivo. L’obiettivo è avviare una riflessione pubblica che possa portare Caltanissetta a diventare una città sempre più attenta al benessere collettivo, alla sostenibilità e al rispetto degli esseri viventi. Il coordinatore cittadino di Italia Viva Casa Riformista Caltanissetta Fabio Ruvolo

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