Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Piacenza, trovata lettera in casa del padre di lei: “Sofferenza e inquietudine”

(Adnkronos) – Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli di 16 e 14 anni, e i 4 cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky Tg24, mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima della allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la troupe gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento. Il ritrovamento della lettera è stato segnalato ai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. Sonia Bottacchiari con i suoi due figli e i quattro cani di famiglia scomparvero dopo essere partiti il 20 aprile da Castell’Arquato nel Piacentino per una vacanza in Friuli. Le ricerche si concentrarono nella zona di Tarcento, in provincia di Udine, dove venne ritrovata l'auto della famiglia, parcheggiata regolarmente ma senza le tende da campeggio all’interno. Sul posto arrivarono il padre dei ragazzi, Yuri Groppi, i nonni e l’Associazione Penelope Fvg, che lanciò un nuovo appello. La presidente dell'associazione Federica Obizzi spiegò che, dopo il ritrovamento dell’auto, furono attivati i soccorsi del Friuli Venezia Giulia con Protezione civile e Vigili del fuoco, ipotizzando che la famiglia potesse trovarsi in difficoltà nelle vicinanze. Anche lei invitò Sonia e i ragazzi a farsi vivi e a tornare a casa.

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