Siena, tragedia sfiorata in pochi secondi: l’automobilista salvato all’ultimo momento

(Adnkronos) – Dramma sfiorato oggi, domenica 24 maggio, a a Marciano in provincia di Siena. Un'auto è precipitata dal piano stradale sovrastante finendo sulla rampa di accesso carrabile di alcuni garage. Ci sono stati attimi di paura perché il conducente è rimasto bloccato all'interno del mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Siena, che hanno messo in sicurezza il veicolo e tirato fuori la persona, rimasta nell'abitacolo. L'uomo è stato poi preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso.

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