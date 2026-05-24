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Serie B, la finale playoff: oggi Catanzaro-Monza – Diretta

AdnKronos

Serie B, la finale playoff: oggi Catanzaro-Monza – Diretta

Dom, 24/05/2026 - 19:24

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(Adnkronos) – Torna la Serie B con la finale d'andata dei playoff Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale, mentre i lombardi hanno avuto la meglio contro la Juve Stabia. In caso di parità complessiva tra andata e ritorno, avrebbero la meglio i lombardi in virtù del miglior piazzamento in campionato durante la regular season.  Il ritorno della finale è in programma venerdì 29 maggio.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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