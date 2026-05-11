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San Cataldo. La Casa di cura Regina Pacis seleziona 2 Infermieri: istanze entro il 30 giugno

Redazione 1

San Cataldo. La Casa di cura Regina Pacis seleziona 2 Infermieri: istanze entro il 30 giugno

Lun, 11/05/2026 - 20:10

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SAN CATALDO. La Casa di Cura “Regina Pacis” ricerca due infermieri. La collaborazione è di tipo libero professionale. I requisiti da possedere sono:

– Diploma di laurea abilitante all’esercizio della professione infermieristica o altro titolo equipollente

– Iscrizione all’Albo professionale degli infermieri

– Partita IVA.

Titoli preferenziali: conoscenza della lingua inglese, francese o araba e dei sistemi applicativi MS-Office.

La sede di lavoro è San Cataldo (CL). L’Azienda si riserva ogni più ampia valutazione in merito alla idoneità delle candidature alla posizione lavorativa di cui al presente avviso in selezione.

I candidati interessati, ambosessi, sono pregati di inviare la propria disponibilità ed il CV on line – indicando il riferimento Rif. Inf/26 – all’indirizzo urp@casadicurareginapacis.com, con autorizzazione al trattamento dei dati personali. Le candidature relative alla figura sopra indicata devono pervenire alla sede della Casa di Cura “Regina Pacis” entro e non oltre il 30 giugno 2026.

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