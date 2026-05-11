San Cataldo. Dal 16 al 24 maggio c’è la mostra “Il Visibile e l’Invisibile” di Atanasio Giuseppe Elia

SAN CATALDO. Dal 16 al 24 maggio c’è la mostra Il Visibile e l’Invisibile. Emozioni, la mostra di Atanasio Giuseppe Elia, promossa dall’Associazione Culturale “Giuseppe Amico Medico”.

Da quasi cinquant’anni, l’Associazione porta avanti un impegno costante nella promozione dell’arte e della cultura come bene condiviso, costruendo nel tempo un percorso fatto di mostre, concorsi e grandi eventi che hanno coinvolto artisti, scuole e territorio. Questa esposizione si inserisce pienamente in questo cammino, rappresentandone una nuova, significativa tappa.

Dal 16 al 24 maggio 2026, il foyer dell’Auditorium “Gaetano Saporito” di San Cataldo diventa così uno spazio di incontro tra visione e interiorità, dove le opere non si limitano a mostrarsi, ma invitano a sentire, a sostare, a riconoscersi.

Tele, carte e immagini fotografiche compongono un itinerario fatto di silenzi, memorie e paesaggi interiori: un dialogo continuo tra ciò che appare e ciò che resta nascosto. La pittura di Elia attraversa confini sottili, dando forma a emozioni profonde che trovano nello sguardo dello spettatore il loro compimento.

Questa mostra è più di un’esposizione: è parte di una storia culturale che continua nel tempo. Un invito a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare. Perché è proprio nell’incontro tra visibile e invisibile che una comunità continua a riconoscersi. Apertura Sabato 16 maggio ore 18:00 – Ingresso libero.