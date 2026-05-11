San Cataldo. Crescita e Passione: il Rugby sancataldese protagonista a Parma con Emanuela e Alisea

SAN CATALDO. Le sancataldesi Emanuela e Alisea hanno preso parte al torneo nazionale Under 14 che si terrà questo sabato a Parma. Lo ha comunicato il sindaco Gioacchino Comparato che ha ricevuto al Comune lee due ragazze e il loro coach. Il primo cittadino ha sottolineato che, grazie al lavoro costante svolto in questi 5 anni con il coach Andrea Minnucci, il rugby a San Cataldo continua a sfornare talenti capaci di confrontarsi con le migliori realtà d’Italia.

​Le ragazze hanno avuto l’onore di giocare nel contesto del prestigioso Women’s Six Nations, respirando l’aria della grande Nazionale Italiana.