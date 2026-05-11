San Cataldo. Attesa per la visita nel parco geo minerario di Gabara degli studenti del Corso di laurea in Geologia dell’Università di Catania

SAN CATALDO. Tutto pronto per la prossima settimana nel Parco geominerario di Gabara. Nell’occasione, infatti saranno accolti a San Cataldo gli studenti del corso di laurea in Geologia dell’Università di Catania e la Prof. Rosalda Punturo. A renderlo noto è stato il geologo Angelo La Rosa.

Il tour inizierà dalla storia del Mediterraneo, raccontata in un percorso scientifico di 4 pannelli bilingue, progettati e finanziati dal Dipartimento di Biologia, Geologia e Scienze Ambientali dell’UNICT, diretto dal Prof. Rosolino Cirrincione.

Dopo di che gli studenti del corso di laurea di geologia avranno modo di immergersi nelle bellezze del parco geo minerario sancataldese che, ancora una volta, si sta confermando veicolo di promozione per il territorio.