Le Rose di Santa Rita, il 16 e il 17 maggio torna in Sicilia l’iniziativa nazionale di raccolta fondi: punti solidali anche nel Nisseno

Cascia (PG) – Sabato 16 e domenica 17 maggio torna in Sicilia le Rose di Santa Rita, l’iniziativa nazionale di raccolta fondi e sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Santa Rita da Cascia, che celebra dieci anni di impegno. Saranno oltre 400 in tutte le regioni d’Italia i punti di distribuzione attivi. Anche la Sicilia aderisce con 52 punti solidali, distribuiti tra le province di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Siracusa, Caltanissetta ed Enna. Qui i volontari della Fondazione, che sono organizzati in punti di distribuzione fisici e su contatto diretto, offriranno le speciali piantine di rose, simbolo di Santa Rita, a pochi giorni dalla sua festa del 22 maggio. A fronte di una donazione minima di 15 euro, le Rose sostengono i progetti per i più fragili della Fondazione, tra cui l’Oasi Santa Rita, progetto del Monastero Santa Rita da Cascia, promosso e sostenuto dalla Fondazione – nata nel 2012 per volere delle monache – che sta nascendo a Porto Recanati (Marche): una struttura ricettiva non profit per l’accoglienza di persone con disabilità e di chi se ne prende cura, con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto alla vacanza, promuovendo autonomia, inclusione e qualità della vita. “Le Rose di Santa Rita sono un gesto concreto di cura verso gli altri”, commenta Suor Maria Grazia Cossu, Presidente della Fondazione Santa Rita da Cascia e Madre Badessa del Monastero. “In dieci anni hanno contribuito a cambiare la vita di tante persone fragili in Italia e nel mondo. Dietro ogni piantina c’è l’impegno dei volontari e una rete solidale che si traduce in aiuto reale. Quest’anno, in particolare tramite l’Oasi Santa Rita, vogliamo affermare con forza che il diritto a una vita piena appartiene a tutti, e desideriamo renderlo concreto attraverso un edificio da trasformare in nuovo modello di accoglienza per persone con disabilità”.

LE ROSE DI SANTA RITA IN SICILIA – Di seguito i punti solidali sul territorio regionale dove incontrare i volontari della Fondazione. In elenco gli indirizzi dei punti fisici di distribuzione e le città dove trovare i punti di distribuzione su contatto diretto. Tutti sono presenti sulla mappa completa su: rosedisantarita.org

PROVINCIA DI PALERMO Belmonte Mezzagno – Via Papa Giovanni XXIII 4 (Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio); San Giuseppe Jato – Via Matrice Altavilla Milicia – Piazza Matrice 18 (Basilica Santuario Madonna della Milicia). Volontari attivi anche a Palermo, Campofelice di Roccella, Misilmeri, Sciara, Bisacquino, Terrasini

PROVINCIA DI CATANIA Nicolosi – Piazza Vittorio Emanuele (Chiesa Madre dello Spirito Santo); San Giovanni La Punta – Piazza Regina Elena 18 (Parrocchia Maria SS. del Rosario e San Rocco); Riposto – Piazza San Pietro. Volontari attivi anche a Giarre, Pedara, Adrano, Aci Castello

PROVINCIA DI MESSINA Messina – Via Dina e Clarenza (Parrocchia Santuario Santa Maria di Montalto) Tortorici – Piazza Duomo (Chiesa Madre Santa Maria Assunta) Capizzi – Contrada San Benedetto 1 (Punto Risparmio) Castel di Lucio – Piazza Umberto I Volontari attivi anche a Mistretta, Longi, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Nizza di Sicilia

PROVINCIA DI AGRIGENTO Agrigento – Via Caserma San Giacomo 15; Caltabellotta – Via Roma Lucca Sicula – Via Matrice 2 (Chiesa Madre dell’Immacolata Concezione); Licata – Piazza Progresso (Fronte Municipio); Sciacca – 92019 (Chiesa dei Cappuccini di Fatima); Grotte – Piazza Marconi Calamonaci – Via Roma 4. Volontari attivi anche a Favara, Racalmuto

PROVINCIA DI TRAPANI Mazara del Vallo – Piazza della Repubblica

PROVINCIA DI SIRACUSA Avola – Piazza Teatro 6 (Parrocchia Santa Venera). Volontari attivi anche a Lentini

PROVINCIA DI CALTANISSETTA Vallelunga Pratameno – 93010; Butera – Piazza Dante Alighieri

PROVINCIA DI ENNA Enna – Via dello Sport (Parrocchia Sant’Anna). Volontari attivi anche a Pietraperzia, Piazza Armerina, Troina