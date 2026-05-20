L’amministratore unico Antonio Marrone annuncia: “Lorenzo Giovannone inizierà la sua carriera di direttore sportivo alla Nissa”

“Sono felice di annunciare che Lorenzo Giovannone ha partecipato e concluso il Corso per Direttore Sportivo indetto dal Settore Tecnico della FIGC, percorso iniziato nel 2025 e svolto presso il prestigioso Centro Tecnico Federale di Coverciano. Per Lorenzo restano adesso soltanto gli esami finali, che si terranno a breve e che, una volta superati, gli consentiranno di conseguire un titolo prestigioso e abilitante per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo anche nei massimi campionati professionistici, fino alla Serie A”.

Lo ha reso pubblico l’amministratore unico della società NIssa, il dott. Antonio Marrone.

“Lorenzo Giovannone – prosegue l’amministratore unico – inizierà la propria carriera da Direttore Sportivo all’interno della SSD NISSA F.C., società nella quale potrà mettere a disposizione competenza, passione e senso di appartenenza, al momento del conseguimento del diploma”.

Al neo “diesse” biancoscudato sono andate le congratulazioni e i migliori auguri, oltre che da parte dell’Amministratore Unico Dott. Antonio Marrone, anche di tutta la società, con l’auspicio che questo rappresenti soltanto il primo di tanti importanti traguardi professionali e sportivi. (foto Marcello Giugno)