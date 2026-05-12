Italia. Morta caduta da balcone, nuova ordinanza di custodia in carcere per l’ex tunisino

La riqualificazione giuridica del fatto, da omicidio preterintenzionale ad omicidio volontario, “non può che aggravare le esigenze cautelari, sia quella relativa al rischio di reiterazione di reati commessi con violenza alla persona, sia quella relativa al pericolo che l’imputato possa nuovamente darsi alla fuga”. Così il giudice del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi, nel disporre, come chiesto dal pm Marco Forte, una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di omicidio volontario pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia nei confronti del 38enne tunisino Faiez Selmi, ex compagno di Tania Bellinetti, 47 anni, precipitata dal balcone, al terzo piano, della casa in cui viveva a Bologna, in via Tolstoj, l’8 aprile del 2025.

Faiez Selmi, già detenuto da tempo, al termine dell’udienza preliminare era stato rinviato a giudizio per la morte di Bellinetti (il processo comincerà l’8 giugno) ma nel frattempo la Procura aveva modificato l’accusa da omicidio preterintenzionale ad omicidio volontario pluriaggravato. Da qui l’esigenza di rivedere il titolo della misura cautelare già applicata all’imputato. Alla base della riformulazione del capo di imputazione nei confronti di Selmi c’è l’esito della consulenza cinematica dell’ingegner Giuseppe Monfreda, che secondo il pm escluderebbe le ipotesi di un incidente o di un suicidio e da cui emergerebbe, invece, che la morte della donna sarebbe riconducibile esclusivamente ad un’azione volontaria da parte dell’imputato.

Per Malavasi “deve essere confermato il giudizio già espresso dal gip nel corso delle indagini circa la presenza di Selmi nell’abitazione di Bellinetti” al momento in cui la donna precipitò dalla finestra. A confermare questa ricostruzione, ci sono i segni di colluttazione nell’appartamento e le dichiarazioni di un amico di Selmi, che ha riferito che l’imputato gli disse che Tania Bellinetti era caduta dal balcone mentre stavano litigando. Questo, sottolinea Malavasi, “per un verso esclude che la donna si sia gettata volontariamente nel vuoto, per l’altro connette la sua morte alla colluttazione”.