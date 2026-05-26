Italia. Accoltella il figlio 12enne: il padre poi tenta anche di uccidersi

E’ stabile, resta in prognosi riservata e’ ricoverato in terapia intensiva, il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi avrebbe provato a togliersi la vita colpendosi con lo stesso coltello. L’uomo di 35 anni e’ stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall’uso di un’arma e lesioni a esercente la professione sanitaria. Il dodicenne e’ stato ferito mentre era a casa, nel quartiere Sanita’, a NAPOLI, questa mattina, intorno alle 8.00.

Sul tragico episodio indagano i carabinieri della compagnia Stella.

Il ragazzino, raggiunto da due fendenti al polmone sinistro, sarebbe stato colpito alle spalle dal genitore che, da quanto appreso dall’AGI, all’improvviso avrebbe dato in escandescenze. In casa c’erano anche la moglie e le altre due figlie di 10 e 16 anni. L’allarme e’ stato dato dai vicini che hanno sentito le urla provenire dall’abitazione di via Vergini e hanno chiamata il 118. L’uomo ha poi tentato di darsi coltellate al collo e ai polsi, anche davanti agli infermieri. E’ stata la moglie a disarmarlo e nel farlo si e’ ferita a una mano.

Lo stato di forte agitazione, probabilmente dovuto a un disagio psichico e problemi di tossicodipendenza, e’ continuato anche mentre i sanitari provavano a caricarlo in ambulanza per trasportarlo al pronto soccorso. Momento in cui il trentacinquenne ha aggredito un’infermiera prendendola al collo. Per riuscire a liberarla sono intervenuti anche commercianti e vicini. Padre e figlio, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove sono stati chiamati i carabinieri.

I militari hanno sentito la madre del dodicenne e ascoltando altri testimoni. Intanto il ragazzino, dopo un primo ricovero in rianimazione, in prognosi riservata, una volta stabilizzato e’ stato trasferito all’ospedale pediatrico Santobono. Invece, il padre dopo le cure dei medici al pronto soccorso, in codice rosso, e’ stato trasferito dal Pellegrini all’ospedale Cardarelli, padiglione Palermo