Giro di Sicilia 2026, nel cuore di Palermo oltre 200 equipaggi pronti a sfidare il tempo: il 13 maggio al via la XXXV edizione della Rievocazione storica

Palermo – Tutto è pronto per il momento più atteso della XXXV Rievocazione storica del Giro di Sicilia. Domani, mercoledì 13 maggio, il cuore di Palermo si trasformerà in un museo a cielo aperto: alle 10,30 da piazza Verdi la partenza dei 200 equipaggi partecipanti. La leggendaria corsa, ideata nel 1912 da Vincenzo Florio e organizzata dal Veteran Car Club Panormus, quest’anno sposa la tradizione con l’innovazione. Le splendide auto storiche provenienti da tutto il mondo non solo celebreranno il passato motoristico, ma guarderanno al futuro grazie all’utilizzo di carburanti innovativi, dimostrando che la passione per il collezionismo può essere sostenibile. Il convoglio, composto da modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo, lascerà il capoluogo per immergersi nei paesaggi naturali più suggestivi dell’Isola, in un viaggio che si concluderà domenica. L’appuntamento per cittadini, turisti e appassionati è dunque per domani mattina davanti al Teatro Massimo, per salutare la carovana e vivere da vicino il fascino intramontabile del “Giro”.