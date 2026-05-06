Comunali, Salvini: “A Reggio Calabria vinciamo, chance anche a Messina”

“Se la Lega è arrivata in Sicilia questo si deve al fallimento di chi ha amministrato questa terra per decenni. Pensare che sia Lega a fare le autostrade, le ferrovie e il ponte nello Stretto è la migliore motivazione per chiedere e raccogliere consenso. So per certo che a Reggio Calabria vinciamo le Comunali, a Messina si può vincere”. Lo ha detto Matteo Salvini ad una cena elettorale a Messina, ieri sera, a Palazzo della Seta. “Occorre avere tanta determinazione nel chiedere il voto a chi ha deciso di non recarsi alle urne – ha aggiunto -. Così solamente ci giochiamo la partita per vincerla. Voglio tornare a Messina e trovare un sindaco, Marcello Scurria, che so che è a favore del Ponte, e non un sindaco come l’uscente che un giorno è a favore e l’indomani contro”. (Dire)