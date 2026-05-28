Caltanissetta. Marco Amico: “In merito al Parco Rosario Assunto serve una riflessione seria ed equilibrata”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Marco Amico in merito alla vicenda del parco Rosario Assunto.

” In merito al Parco Rosario Assunto credo che serva una riflessione seria ed equilibrata, lontana sia dagli entusiasmi propagandistici sia dalle critiche pregiudiziali.

È evidente che siano emerse alcune criticità e che vi siano ancora elementi mancanti.

Fingere che il Parco sia perfetto sarebbe poco credibile oltre che poco utile. Le osservazioni espresse da tanti cittadini in questi giorni relative al verde, alle aree d’ombra e alla vivibilità di alcuni spazi meritano attenzione e rappresentano un’opportunità concreta per migliorare ulteriormente il progetto.

Allo stesso tempo, ritengo che questa città debba imparare a valutare con maggiore ottimismo quanto viene realizzato, evitando una lettura esclusivamente negativa.

Troppo spesso, dalle nostre parti, prevale la tendenza a concentrarsi esclusivamente su ciò che manca, senza riconoscere gli aspetti positivi o le potenzialità che un luogo come il Parco Assunto può sviluppare nel tempo.

Un’opera urbana non può essere valutata soltanto nel momento dell’inaugurazione né ridotta a una polemica consumata nell’arco di pochi giorni dall’inaugurazione sui social. I luoghi pubblici acquisiscono significato nel tempo, attraverso il modo in cui vengono vissuti, attraversati e progressivamente integrati nella quotidianità delle persone. È proprio attraverso questo rapporto continuo tra cittadini e verde pubblico che un progetto può crescere, migliorarsi e trovare una propria identità.

La restituzione di uno spazio pubblico alla collettività rappresenta comunque un risultato significativo, soprattutto in un territorio che per anni ha sofferto l’abbandono, il degrado, la carenza di spazi verdi e l’attualissima “Questione Dubini”.

Per quanto mi riguarda, aver sostenuto l’apertura del Parco Rosario Assunto significa aver sostenuto l’idea che la città debba recuperare e valorizzare i propri spazi pubblici. Questo, però, non implica considerare il Parco esente da mancanze. Al contrario, ritengo che proprio chi ha creduto nell’importanza di questo intervento debba avere il dovere di ascoltare con attenzione le osservazioni provenienti dai cittadini e considerarle un’occasione concreta per migliorare ulteriormente ciò che è stato realizzato.

Credo, infine, che il dibattito pubblico nisseno debba acquisire maggiore maturità e maggiore serenità. Oggi, troppo spesso, ogni tema viene trasformato in uno scontro tra tifoserie, dove qualsiasi posizione viene interpretata come un attacco assoluto e qualsiasi apprezzamento come adesione cieca e incondizionata.

Chi scrive continua a ritenere che sia possibile sostenere un progetto pubblico e allo stesso tempo riconoscerne limiti, criticità e margini di miglioramento. È questa, a mio avviso, la differenza tra propaganda e senso delle istituzioni.

Essere ottimisti non significa ignorare i problemi, ma guardare con maggiore fiducia alle possibilità e alle opportunità di crescita che una comunità ha davanti”.

Marco D’Amico