Sicilia, dalla Regione prestito d’onore a tasso zero per studenti universitari. Schifani: “Vogliamo sostenere i meritevoli ma in condizioni economiche svantaggiate”

“Con questa misura vogliamo sostenere gli studenti meritevoli ma che si trovano in condizioni svantaggiate e hanno bisogno di un supporto finanziario. La dotazione complessiva è di 6 milioni di euro, a valere sul Fondo Sicilia. Il bando si rivolge a chi ha un Isee inferiore ai ventimila euro, indipendentemente dallo Stato o dalla regione di provenienza, iscritti al primo anno o agli anni successivi, purchè in regola con i requisiti di merito all’università, negli istituti superiori di grado universitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, con sede in Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante la presentazione in conferenza stampa, a Palermo, della misura sul prestito d’onore per gli studenti universitari che partirà il 4 giugno. “E’ una misura altamente sociale – ha spiegato Schifani -. Il finanziamento prevede fino a 10 mila euro a studente. I fondi verranno erogati in un’unica soluzione. Il tasso di interesse sarà pari a zero, la durata complessiva del finanziamento è di 10 anni, il periodo di preammortamento copre fino a 5 anni di studi. Non chiederemo alcuna garanzia patrimoniale o personale. Le procedure saranno snelle, digitali e trasparenti. Ogni richiedente potrà presentare la domanda attraverso la piattaforma Irfis dalle 12 del 4 giugno fino alle 12 dell’8 settembre 2026. Le istanze – ha sottolineato – saranno oggetto di istruttoria da parte di Irfis, che verificherà i requisiti di ammissibilità. I beneficiari saranno individuati tramite graduatoria in ordine crescente di Isee e, a parità di valore, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda”. (ANSA)