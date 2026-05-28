Mafia, il Procuratore di Palermo De Lucia: “Trovata una parte importante degli investimenti del clan”

“Riteniamo di avere individuato una parte importante degli investimenti fatti in diversi decenni da Cosa nostra”. Lo ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del sequestro da duecento milioni di euro portato a termine dalla guardia di finanza contro il clan Messina Denaro. (Dire)

E ancora nel corso della conferenza stampa il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha dichiarato: “La quantificazione dei valori sequestrati è solo orientativa. Attendiamo i dati completi dalle autorità giudiziarie che hanno collaborato con noi. Posso dire al momento, però, che davanti alle mafie che non conoscono frontiere la collaborazione delle polizie europee è stata fondamentale”. (ANSA).